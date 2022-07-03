Байден потребовал от владельцев АЗС снизить цены на бензин

«Снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — написал глава государства в Twitter.

Как считает глава Белого дома, так управляющие АЗС компании должны поступить, поскольку сейчас время «глобальных рисков».

Ранее Байден заявил, что рост цен на бензин в США был неизбежен при введении санкций против России. Так он ответил на критику республиканцев по данному вопросу.

