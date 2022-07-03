Байден потребовал от владельцев АЗС снизить цены на бензин
Американский президент Джо Байден потребовал от владельцев автомобильных заправок снизить цены на бензин.
«Снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — написал глава государства в Twitter.
Как считает глава Белого дома, так управляющие АЗС компании должны поступить, поскольку сейчас время «глобальных рисков».
Ранее Байден заявил, что рост цен на бензин в США был неизбежен при введении санкций против России. Так он ответил на критику республиканцев по данному вопросу.
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