Белый дом назвал поставки Украине средств ПВО приоритетом

Кирби отметил, что в военных запасах США не так много установок ПВО Patriot, однако их поставки Киеву остаются приоритетом для американской администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пожаловался на дефицит систем Patriot. По его словам, Киев поставил задачу поражать 100% воздушных целей, но не может получить достаточное количество зенитно-ракетных комплексов.

В Пентагоне заявили, что за время президентства Джо Байдена США поставили Украине вооружения на сумму $38 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

