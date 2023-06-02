В Киеве прошли задержания по делу о закрытом бомбоубежище
Генеральная прокуратура Украины сообщила о задержании четырех человек по делу о закрытом во время воздушной тревоги бомбоубежище, пишет РИА Новости.
«Четырем лицам, задержанным в рамках расследования трагических последствий из-за недопуска граждан в укрытие, сообщено о подозрении», - говорится в сообщении офиса генпрокурора.
Первому заместителю Деснянской районной администрации инкриминирована «служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия». В двух департаментах администрации украинской столицы прошли обыски.
На сайте президента Украины Владимира Зеленского 2 июня появилась петиция за временное отстранение с поста мэра Киева Виталия Кличко, передает «Радиоточка НСН».
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