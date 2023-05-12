США в случае дефолта продолжат поддерживать Украину
Даже при наступлении дефолта США сохранят возможность поддерживать Украину, заявил представитель американской администрации Джон Кирби.
Он отметил, что поддержка Киева продолжится за счет средств, выделенных конгрессом. Кирби уточнил, что этих денег хватит до конца текущего финансового года, который завершится 30 сентября.
Президент Джо Байден пригрозил миру проблемами в случае наступления дефолта США. Он возложил вину за происходящее на Республиканскую партию.
Бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев допустить дефолт. Политик выразил надежду, что в обмен на повышение потолка госдолга демократы сократят бюджетные расходы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru