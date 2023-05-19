Байден уйдет пораньше с обеда лидеров G7 из-за госдолга

Сообщается, что американский лидер в течение дня ожидает отчет своей администрации о ходе переговоров с республиканцами по текущей экономической ситуации.

Ранее в Белом доме не исключили отмену визита Джо Байдена в Австралию из-за ситуации с госдолгом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

