Байден уйдет пораньше с обеда лидеров G7 из-за госдолга

Президент США Джо Байден будет вынужден уйти с обеда лидеров стран «Большой семерки» из-за необходимости обсудить соглашение по госдолгу США, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

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Сообщается, что американский лидер в течение дня ожидает отчет своей администрации о ходе переговоров с республиканцами по текущей экономической ситуации.

Ранее в Белом доме не исключили отмену визита Джо Байдена в Австралию из-за ситуации с госдолгом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдолгДжо Байден

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