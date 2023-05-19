Байден уйдет пораньше с обеда лидеров G7 из-за госдолга
19 мая 202313:54
Президент США Джо Байден будет вынужден уйти с обеда лидеров стран «Большой семерки» из-за необходимости обсудить соглашение по госдолгу США, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Сообщается, что американский лидер в течение дня ожидает отчет своей администрации о ходе переговоров с республиканцами по текущей экономической ситуации.
Ранее в Белом доме не исключили отмену визита Джо Байдена в Австралию из-за ситуации с госдолгом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru