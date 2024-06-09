Белый дом: Киев уже воспользовался разрешением США наносить удары по РФ
Украина уже воспользовалась разрешением США наносить удары по территории России американским оружием, пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
Источник в администрации президента США не уточнил, когда именно Украина совершила атаку, какое использовалось оружие и по какой цели.
Ранее в интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выступает против нанесения ударов американским оружием на 320 километров вглубь России.
Президент Владимир Путин сообщил, что удары по российской территории при участии Запада означают их войну против РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нарендра Моди в третий раз подряд возглавил правительство Индии
- В Курске матч Второй лиги приостановили из-за ракетной угрозы
- Reuters: в ДР Конго экстремисты убили более 40 мирных жителей
- СМИ: Байден и Макрон договорились об использовании замороженных активов РФ
- Белый дом: Киев уже воспользовался разрешением США наносить удары по РФ
- Под Белгородом трое бойцов самообороны пострадали при атаке дрона
- Шахматист Сергей Бешуков умер на 54-м году жизни
- Хуситы ударили по британскому эсминцу HMS Diamond в Красном море
- Орешкин заявил, что инфляция в России будет «потихонечку замедляться»
- В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru