Белый дом: Киев уже воспользовался разрешением США наносить удары по РФ

Источник в администрации президента США не уточнил, когда именно Украина совершила атаку, какое использовалось оружие и по какой цели.

Ранее в интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выступает против нанесения ударов американским оружием на 320 километров вглубь России.

Президент Владимир Путин сообщил, что удары по российской территории при участии Запада означают их войну против РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

