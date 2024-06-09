Белый дом: Киев уже воспользовался разрешением США наносить удары по РФ

Украина уже воспользовалась разрешением США наносить удары по территории России американским оружием, пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

В Австрии заявили, что НАТО перешло красную линию, разрешив Украине удары по РФ

Источник в администрации президента США не уточнил, когда именно Украина совершила атаку, какое использовалось оружие и по какой цели.

Ранее в интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выступает против нанесения ударов американским оружием на 320 километров вглубь России.

Президент Владимир Путин сообщил, что удары по российской территории при участии Запада означают их войну против РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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