Белый дом: Байдена проинформировали о заявлениях Путина по ядерной тематике

По ее словам, президент США «безусловно, в курсе» заявлений российского лидера.

Так Жан-Пьер ответила на вопрос, поставили ли американского лидера в известность о словах Путина, а также о том, готов ли Джо Байден ответить на них.

Также пресс-секретарь заявила, что США не готовы менять собственную ядерную стратегию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

