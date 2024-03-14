Белый дом: Байдена проинформировали о заявлениях Путина по ядерной тематике

Главу США Джо Байдена проинформировали о заявлениях президента России Владимира Путина по ядерной тематике, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Путин: Россия готова к ядерной войне

По ее словам, президент США «безусловно, в курсе» заявлений российского лидера.

Так Жан-Пьер ответила на вопрос, поставили ли американского лидера в известность о словах Путина, а также о том, готов ли Джо Байден ответить на них.

Также пресс-секретарь заявила, что США не готовы менять собственную ядерную стратегию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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