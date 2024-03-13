Путин: Россия готова к ядерной войне

Он указал, что не считает, что «все несется так в лоб». «Они [ядерные силы] у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — сказал глава государства. Так российский лидер ответил, действительно ли Москва готова к ядерной войне.

Также, по словам Путина, если американские войска появятся на Украине, Москва отнесется к ним как к интервентам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».