Путин: Россия готова к ядерной войне
Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Он указал, что не считает, что «все несется так в лоб». «Они [ядерные силы] у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — сказал глава государства. Так российский лидер ответил, действительно ли Москва готова к ядерной войне.
Также, по словам Путина, если американские войска появятся на Украине, Москва отнесется к ним как к интервентам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru