Белый дом: США не видят причин менять свою ядерную стратегию

Вашингтон не видит никаких указаний на то, что Москва якобы готовится использовать ядерное оружие на Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, США не готовы менять собственную ядерную стратегию. Так она отреагировала на заявления российского президента.

По словам Владимира Путина, Россия готова к ядерной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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