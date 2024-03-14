Белый дом: США не видят причин менять свою ядерную стратегию
14 марта 202400:03
Вашингтон не видит никаких указаний на то, что Москва якобы готовится использовать ядерное оружие на Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер.
По ее словам, США не готовы менять собственную ядерную стратегию. Так она отреагировала на заявления российского президента.
По словам Владимира Путина, Россия готова к ядерной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru