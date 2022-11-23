Белый дом: Байден обсудит с семьей свое участие в президентских выборах

По ее словам, президент не раз изъявлял желание баллотироваться второй раз. Он планирует обсудить этот вопрос с женой Джилл Байден в период между Днем благодарения (24 ноября) и Рождеством (25 декабря).

Большинство жителей США не желают видеть на президентских выборах 2024 года нынешнего американского президента Джо Байдена и экс-лидера США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

