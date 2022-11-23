Белый дом: Байден обсудит с семьей свое участие в президентских выборах
Американский лидер намерен обсудить с семьей свое участие в предстоящих президентских выборах в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, президент не раз изъявлял желание баллотироваться второй раз. Он планирует обсудить этот вопрос с женой Джилл Байден в период между Днем благодарения (24 ноября) и Рождеством (25 декабря).
Большинство жителей США не желают видеть на президентских выборах 2024 года нынешнего американского президента Джо Байдена и экс-лидера США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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