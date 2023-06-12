Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Киеву

Соединенные Штаты готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине. Об этом 12 июня заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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«Очень-очень скоро вы увидите дополнительный пакет отчислений со стороны Соединенных Штатов», - сказал Кирби в беседе с журналистами.

Он заверил, что Вашингтон продолжит предоставлять Киеву то оружие, которое он попросит.

По данным издания Wall Street Journal, бойцы ВСУ начали жаловаться на поставленную Западом технику. Они считают, что вооружение НАТО не подходит для климатических условий Украины, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:ОружиеУкраинаБелый ДомСША

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