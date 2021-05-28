Белтелерадиокомпания исключена из Европейской вещательного союза

Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании. Об этом говорится в заявлении организации. Причиной названы «проблемы со свободой слова в Белоруссии».

Решение союза должно вступить в силу через две недели.

Причиной решения ЕВС, как отмечается, стала в том числе «трансляция интервью [задержанных при посадке самолета в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги], полученных, очевидно, под принуждением».

Главред КП рассказал, кто проиграет от новых запретов Лукашенко для СМИ

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, запрещающий освещать несогласованные акции протеста в прямом эфире. Запрет распространяется в том числе на сотрудников СМИ. Гендиректор ЗАО «Комсомольская правда», главный редактор издания Владимир Сунгоркин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «Комсомольская правда в Белоруссии» будет выполнять распоряжение президента, но из-за этого может проиграть другим СМИ в борьбе за аудиторию.

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ФОТО: flickr.com
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