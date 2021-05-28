Белтелерадиокомпания исключена из Европейской вещательного союза

Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании. Об этом говорится в заявлении организации. Причиной названы «проблемы со свободой слова в Белоруссии».

Решение союза должно вступить в силу через две недели.

Причиной решения ЕВС, как отмечается, стала в том числе «трансляция интервью [задержанных при посадке самолета в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги], полученных, очевидно, под принуждением».