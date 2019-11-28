Белорусы рассказали об отношении к России
Почти 90% белорусов выступают за партнёрские и союзнические отношения с Россией. Об этом говорят данные опроса, проведённого в республике, пишет «Коммерсант».
Согласно опросу, 57,6% респондентов ответили, что видят идеальными для стран «союзнические» отношения, 31,8% — «партнёрские». Чуть больше 10% участников опроса остановились на «нейтральных», и только 0,2% настаивают, что отношения должны быть враждебными.
Кроме того, 67% опрошенных считают, что «целенаправленного влияния» России на Белоруссию нет.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко вырaзил сомнения в целесообрaзности союзa с Россией в ситуaции с постоянным выдвижением «новых условий» от Москвы. «Что происходит у нaс? Нaм кaждый год подсовывaют новые условия. И в результaте мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Кому нужен тaкой союз?» — зaдaлся вопросом белорусский лидер.
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