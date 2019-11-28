Белорусы рассказали об отношении к России

Почти 90% белорусов выступают за партнёрские и союзнические отношения с Россией. Об этом говорят данные опроса, проведённого в республике, пишет «Коммерсант».

Согласно опросу, 57,6% респондентов ответили, что видят идеальными для стран «союзнические» отношения, 31,8% — «партнёрские». Чуть больше 10% участников опроса остановились на «нейтральных», и только 0,2% настаивают, что отношения должны быть враждебными.

Кроме того, 67% опрошенных считают, что «целенаправленного влияния» России на Белоруссию нет.