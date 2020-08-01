Жириновский обратился к Лукашенко с предложением оставить президентский пост

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко необходимо отказаться от участия в президентской кампании 2020 года и снять свою кандидатуру. С таким предложением он обратился к белорусскому лидеру, информирует РИА «Новости».

«Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться», — убежден Жириновский.

Жириновский также отметил, что лучшим решением проблем для Белоруссии станет вхождение в состав России, пишет Газета.ru.

Напомним, Владимир Жириновский объявил, что намерен оставаться в политике до своего 90-летия, которое будет в 2036 году.

В Белоруссии выборы президента планируются на 9 августа. Действующий президент выдвинул свою кандидатуру в шестой раз.

