Жириновский обратился к Лукашенко с предложением оставить президентский пост
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко необходимо отказаться от участия в президентской кампании 2020 года и снять свою кандидатуру. С таким предложением он обратился к белорусскому лидеру, информирует РИА «Новости».
«Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться», — убежден Жириновский.
Жириновский также отметил, что лучшим решением проблем для Белоруссии станет вхождение в состав России, пишет Газета.ru.
Напомним, Владимир Жириновский объявил, что намерен оставаться в политике до своего 90-летия, которое будет в 2036 году.
В Белоруссии выборы президента планируются на 9 августа. Действующий президент выдвинул свою кандидатуру в шестой раз.
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