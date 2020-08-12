В Совфеде пояснили, почему Москва не вмешивается в дела Белоруссии
Член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич завил НСН, что МИД РФ окажет помощь всем россиянам в Белоруссии, если она понадобится.
Сотрудники белоруской милиции открывали в Бресте огонь на поражение по напавшим на них. МВД Белоруссии распространило сообщение, что «были вынуждены открыть огонь на поражение по напавшим на них гражданам, вооружённым арматурой». В пресс-службе МВД республики заявили, что более тысячи человек задержали в ходе массовых акций.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью НСН отметил, что Москва внимательно следит за происходящим в республике, и готова защищать российских граждан.
«По линии МИДа в отношении задержания журналистов была жестко обозначена позиция нашей страны. Посол четко говорил о том, чтобы всех репортеров отпустили. А вот официальной информации, что были задержаны другие граждане нашей страны, у меня нет. Но если случится, уверен, будет жесткая реакция», - отметил собеседник НСН.
Сегодня стало известно, что два российских журналиста, задержанных во время работы на акциях протеста в Минске, вернулись в Россию. Это фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев и журналист Znak.com Никита Телиженко. Питалева задержали 10 августа, он провел ночь в Первомайском РУВД Минска, потом весь день - в СИЗО «Жодино». Оттуда он вышел 11 августа и вместе с сотрудниками консульства РФ направился в Смоленск.
«У России очень сдержанная позиция по отношению к тому, что происходит в Белоруссии, чтобы нас потом не обвинили во вмешательстве во внутренние дела другой страны. Но игнорировать происходящее не получится. Москва серьезно мониторит ситуацию. И если нужно будет, смею уверить, реакция последует незамедлительно», - пообещал Франц Клинцевич.
Впрочем, реакция уже последовала. СМИ сегодня ночью сообщили о задержании двух россиян. «Посольство РФ проверяет информацию о задержании Артема Важенкова», – сообщил представитель посольства, передает РИА «Новости». Еще одного гражданина России, Игоря Рогова, правоохранительные органы отпустили.
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