В Совфеде пояснили, почему Москва не вмешивается в дела Белоруссии

Сотрудники белоруской милиции открывали в Бресте огонь на поражение по напавшим на них. МВД Белоруссии распространило сообщение, что «были вынуждены открыть огонь на поражение по напавшим на них гражданам, вооружённым арматурой». В пресс-службе МВД республики заявили, что более тысячи человек задержали в ходе массовых акций.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью НСН отметил, что Москва внимательно следит за происходящим в республике, и готова защищать российских граждан.

«По линии МИДа в отношении задержания журналистов была жестко обозначена позиция нашей страны. Посол четко говорил о том, чтобы всех репортеров отпустили. А вот официальной информации, что были задержаны другие граждане нашей страны, у меня нет. Но если случится, уверен, будет жесткая реакция», - отметил собеседник НСН.

Сегодня стало известно, что два российских журналиста, задержанных во время работы на акциях протеста в Минске, вернулись в Россию. Это фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев и журналист Znak.com Никита Телиженко. Питалева задержали 10 августа, он провел ночь в Первомайском РУВД Минска, потом весь день - в СИЗО «Жодино». Оттуда он вышел 11 августа и вместе с сотрудниками консульства РФ направился в Смоленск.