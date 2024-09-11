Белорусские силовые ведомства провели учения с учетом ситуации в Курской области

Белорусские подразделения МВД провели учения, цель мероприятий — отработать действия по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований. Об этом заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, сообщила пресс-служба ведомства.

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По его словам, при составлении плана учений учитывалось положение в Курской области. В ходе мероприятий была отработана борьба с диверсионными группами в черте города и на подступах к нему.

Учения проводились в Брестской области (Столинский район) по соседству с Ровненской областью Украины (Сарненским районом).

Ранее Вооруженные силы России и Китая начали совместные военные учения «Север. Взаимодействие — 2024» для отработки реагирования на потенциальные внешние угрозы.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:МВДУченияБелоруссия

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