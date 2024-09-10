Более 400 кораблей и подлодок примут участие в учении «Океан-2024»

Плановое стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» стартовало, оно пройдет в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского, Балтийского морей и завершится 16 сентября. Об этом сообщило Минобороны.

«В маневрах... будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота», — отметили в ведомстве.

Также в учении задействуют почти семь тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации, более 90 тысяч человек.

В Минобороны добавили, что на «Океан-2024» пригласили для участия «оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств-партнеров».

Ранее стало известно, что учения региональной группировки войск и сил Белоруссии и России пройдут в 2025 году, пишет RT.

