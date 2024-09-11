ВС России и Китая начали совместные военные учения
Вооруженные силы РФ и Китая начали совместные военные учения «Север. Взаимодействие – 2024» для отработки реагирования на потенциальные внешние угрозы. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.
Она отметила, что КНР и РФ проводят совместные учения, а также тренировки, нацеленные на усиление армий обеих стран. По словам Мао Нин, с помощью этих учений будет углубляться «межармейское российско-китайское стратегическое сотрудничество».
Ранее Минобороны КНР сообщило, что ВМФ России и ВМС Китая проведут в сентябре в водах Японского и Охотского морей плановые учения «Север. Взаимодействие – 2024». Кроме того, стороны проведут совместное патрулирование в Тихом океане, передает «Радиоточка НСН».
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