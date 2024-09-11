ВС России и Китая начали совместные военные учения

Она отметила, что КНР и РФ проводят совместные учения, а также тренировки, нацеленные на усиление армий обеих стран. По словам Мао Нин, с помощью этих учений будет углубляться «межармейское российско-китайское стратегическое сотрудничество».

Ранее Минобороны КНР сообщило, что ВМФ России и ВМС Китая проведут в сентябре в водах Японского и Охотского морей плановые учения «Север. Взаимодействие – 2024». Кроме того, стороны проведут совместное патрулирование в Тихом океане, передает «Радиоточка НСН».

