Белорусские пограничники сбили квадрокоптер на границе с Литвой

Госпогранкомитет Белоруссии в своём Telegram-канале сообщил, что на границе с Литвой был сбит квадрокоптер, летевший на территорию республики.

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В сообшении говорится, что инцидент произошел на белорусско-литовской границе вечером 13 апреля.

«В целях недопущения нарушения воздушного пространства пограничники открыли огонь и сбили воздушную цель», — отметили в ведомстве.

Ранее фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник у западного побережья Крыма.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЛитваГраницаПограничникиБеспилотникиБелоруссия
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