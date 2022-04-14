Белорусские пограничники сбили квадрокоптер на границе с Литвой
Госпогранкомитет Белоруссии в своём Telegram-канале сообщил, что на границе с Литвой был сбит квадрокоптер, летевший на территорию республики.
В сообшении говорится, что инцидент произошел на белорусско-литовской границе вечером 13 апреля.
«В целях недопущения нарушения воздушного пространства пограничники открыли огонь и сбили воздушную цель», — отметили в ведомстве.
Ранее фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник у западного побережья Крыма.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 348 / сут.
Умерли
373 тыс.+254 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+21 853 / сут.
- Иностранцам разрешили работать в украинской разведке
- Восемь человек пострадали в результате обстрела в Брянской области
- Гинцбург: применение назальной вакцины от COVID-19 откладывается в России
- Белорусские пограничники сбили квадрокоптер на границе с Литвой
- Матвиенко призналась, что тревожится за жизнь и здоровье Медведчука
- В школах Воронежской и Калужской областей будут начинать неделю с поднятия флага РФ
- Политолог оценил требование Зеленского о ежемесячной финансовой помощи от ЕК
- Путин поручил расширить программу газификации регионов
- Рада запретила символы российской армии Z и V
- СМИ: СНБО Украины приостановил деятельность фракции «Оппозиционная платформа»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru