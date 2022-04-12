Российский фрегат уничтожил украинский беспилотник у берегов Крыма
Фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник у западного побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, экипаж фрегата, произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом «Штиль», уничтожил летательный аппарат типа Bayraktar.
Минобороны отмечает, что беспилотник осуществлял разведку действий российских кораблей, береговых и наземных позиций боевой техники РФ в Крыму и южной части Украины.
Накануне стало известно, что система ПВО сбила украинский беспилотник на севере Крыма, напоминает Ura.ru. В результате падения аппарата пострадали два дома в поселке Таврический, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- Гознак: Внедрение новых купюр не создаст проблем для банков и бизнеса
- На Украине заявили о «самом худшем состоянии» страны и попросили денег у Запада
- Nokia покинет российский рынок
- Российский фрегат уничтожил украинский беспилотник у берегов Крыма
- Лукашенко прибыл с визитом в Россию
- Депутат Госдумы предложил запретить YouTube на 10 лет
- В Белгородской области были повреждены железнодорожные пути
- В Германии заявили о бесполезности санкций против России
- Политолог заявила об утрате политического влияния США
- Япония ввела санкции против Сбербанка, «Альфа-банка» и депутатов Госдумы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru