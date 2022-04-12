Российский фрегат уничтожил украинский беспилотник у берегов Крыма

Фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник у западного побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны.

СМИ: На севере Крыма сбили украинский беспилотник

По данным ведомства, экипаж фрегата, произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом «Штиль», уничтожил летательный аппарат типа Bayraktar.

Минобороны отмечает, что беспилотник осуществлял разведку действий российских кораблей, береговых и наземных позиций боевой техники РФ в Крыму и южной части Украины.

Накануне стало известно, что система ПВО сбила украинский беспилотник на севере Крыма, напоминает Ura.ru. В результате падения аппарата пострадали два дома в поселке Таврический, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:КрымМинобороны РФБеспилотникиЧерноморский Флот РФ
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