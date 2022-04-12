Российский фрегат уничтожил украинский беспилотник у берегов Крыма

По данным ведомства, экипаж фрегата, произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом «Штиль», уничтожил летательный аппарат типа Bayraktar.

Минобороны отмечает, что беспилотник осуществлял разведку действий российских кораблей, береговых и наземных позиций боевой техники РФ в Крыму и южной части Украины.

Накануне стало известно, что система ПВО сбила украинский беспилотник на севере Крыма, напоминает Ura.ru. В результате падения аппарата пострадали два дома в поселке Таврический, отмечает телеканал «360».

