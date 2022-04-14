Три беспилотника с оборудованием для распыления обнаружили под Харьковом
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что 9 марта в Херсонской области были найдены три украинских беспилотника, оборудованных распылителями химических веществ, сообщает РИА Новости.
По его словам, объём ёмкостей у каждого БПЛА был равен 30 литрам.
«По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств», - отметил он.
Кириллов добавил, что подобные беспилотники могут быть использованы «для применения биологических рецептур и токсичных химикатов».
Ранее замминистра МИД России Олег Сыромолотов заявил, что Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе, возможно повторение терактов с токсичными веществами в отношении предприятий, сообщает RT.
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