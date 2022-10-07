Белорусская генпрокуратура потребовала возбуждать уголовные дела по факту роста цен

Начальник управления информации ведомства Анжелика Курчак заявила, что речь идёт о Следственном комитете, Министерстве внутренних дел и Департаменте финансовых расследований.

«Генеральная прокуратура потребовала незамедлительно возбуждать уголовные дела по каждому факту нарушения законодательства... задерживать подозреваемых и избирать меру пресечения в виде заключения под стражу", - заключила она.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, сообщает RT.