Белорусская генпрокуратура потребовала возбуждать уголовные дела по факту роста цен

Генеральная прокуратура Белоруссии потребовала возбуждать уголовные дела по фактам необоснованного роста цен и тарифов на внутреннем рынке, сообщает ТАСС.

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Начальник управления информации ведомства Анжелика Курчак заявила, что речь идёт о Следственном комитете, Министерстве внутренних дел и Департаменте финансовых расследований.

«Генеральная прокуратура потребовала незамедлительно возбуждать уголовные дела по каждому факту нарушения законодательства... задерживать подозреваемых и избирать меру пресечения в виде заключения под стражу", - заключила она.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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