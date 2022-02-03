Белоруссия выразила Украине решительный протест из-за беспилотника
Минск выразил протест Киеву в связи с незаконным пересечением белорусской границы украинским беспилотным летательным аппаратом (БЛА). Об этом сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.
Отмечается, что в четверг в связи с инцидентом на границе в МИД был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Ему был заявлен решительный протест в связи с запуском беспилотника.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в четверг в Минск, где совместно с белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует ход проверки сил реагирования РФ и Белоруссии. Об этом ранее сообщило Минобороны РФ.
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