Белоруссия выразила Украине решительный протест из-за беспилотника

Отмечается, что в четверг в связи с инцидентом на границе в МИД был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Ему был заявлен решительный протест в связи с запуском беспилотника.

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в четверг в Минск, где совместно с белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует ход проверки сил реагирования РФ и Белоруссии. Об этом ранее сообщило Минобороны РФ.

