Российский дивизион «Панцирь-С» прибыл на учения в Белоруссию

«Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" Восточного военного округа», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что проверка сил реагирования пройдет в два этапа. До 9 февраля будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии, кроме того, военные организуют охрану и оборону государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве. В рамках второго этапа проверки Россия и Белоруссия проведут с 10 по 20 февраля совместные учения «Союзная решимость-2022».

