Российский дивизион «Панцирь-С» прибыл на учения в Белоруссию

Россия перебросила в Белоруссию зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С», задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны.

Новейшие российские истребители Су-35С прибыли в Белоруссию для учений

«Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" Восточного военного округа», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что проверка сил реагирования пройдет в два этапа. До 9 февраля будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии, кроме того, военные организуют охрану и оборону государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве. В рамках второго этапа проверки Россия и Белоруссия проведут с 10 по 20 февраля совместные учения «Союзная решимость-2022».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Военные УченияБелоруссияРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры