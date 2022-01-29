Российский дивизион «Панцирь-С» прибыл на учения в Белоруссию
Россия перебросила в Белоруссию зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С», задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны.
«Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" Восточного военного округа», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что проверка сил реагирования пройдет в два этапа. До 9 февраля будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии, кроме того, военные организуют охрану и оборону государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве. В рамках второго этапа проверки Россия и Белоруссия проведут с 10 по 20 февраля совместные учения «Союзная решимость-2022».
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