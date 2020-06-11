Назло России: Белоруссия начала перерабатывать нефть из США

Представители компании отметил, что американская нефть будет поступать в Белоруссию в течение десяти дней по железной дороге из порта литовской Клайпеды.



Ранее в литовский порт прибыл танкер NS Captain, который доставил из штата Техас 77 тысяч тонн нефти — это первая в истории Белоруссии закупка нефти у США.



Белоруссия начала искать альтернативных поставщиков из-за нефтяного конфликта с Россией: Москва отказалась предоставлять Минску скидки на сырье. В результате Белоруссия, помимо США, начала приобретать нефть у Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии, сообщал сайт NEWS.ru

