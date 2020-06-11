Назло России: Белоруссия начала перерабатывать нефть из США

Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии начали получать сырье из США. Первая партия американской нефти уже поступила на завод «Нафтан» - об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Мало нефти. Эксперт о белорусских месторождениях

Представители компании отметил, что американская нефть будет поступать в Белоруссию в течение десяти дней по железной дороге из порта литовской Клайпеды.

Ранее в литовский порт прибыл танкер NS Captain, который доставил из штата Техас 77 тысяч тонн нефти — это первая в истории Белоруссии закупка нефти у США.

Белоруссия начала искать альтернативных поставщиков из-за нефтяного конфликта с Россией: Москва отказалась предоставлять Минску скидки на сырье. В результате Белоруссия, помимо США, начала приобретать нефть у Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии, сообщал сайт NEWS.ru

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Иван Руднев
ТЕГИ:СШАНефтьБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры