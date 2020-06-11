Назло России: Белоруссия начала перерабатывать нефть из США
Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии начали получать сырье из США. Первая партия американской нефти уже поступила на завод «Нафтан» - об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
Представители компании отметил, что американская нефть будет поступать в Белоруссию в течение десяти дней по железной дороге из порта литовской Клайпеды.
Ранее в литовский порт прибыл танкер NS Captain, который доставил из штата Техас 77 тысяч тонн нефти — это первая в истории Белоруссии закупка нефти у США.
Белоруссия начала искать альтернативных поставщиков из-за нефтяного конфликта с Россией: Москва отказалась предоставлять Минску скидки на сырье. В результате Белоруссия, помимо США, начала приобретать нефть у Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии, сообщал сайт NEWS.ru
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
502 тыс.+8 779 / сут.
Умерли
6 532+174 / сут.
Выздоровели
261 тыс.+8 367 / сут.
- Захарова предложила США убраться из Германии вместе с ядерным оружием
- Около 10 процентов школьников отказались сдавать ЕГЭ в 2020 году
- Евросоюз начнет открывать внешние границы с 1 июля
- Температура в Москве достигла плюс 30 градусов
- Ефремова допрашивают о ДТП и наркотиках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru