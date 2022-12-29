Белоруссия потребовала от Украины расследовать инцидент с ракетой
Белоруссия потребовала от Украины расследовать инцидент, связанный с падением на белорусской территории украинской ракеты С-300. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза.
Собеседник агентства отметил, что белорусский МИД требует привлечь к ответственности виновных в происшествии.
Кроме того, Минск призвал Киев принять «исчерпывающие меры», чтобы подобные происшествия не повторились в будущем. По словам пресс-секретаря белорусского ведомства, в ходе встречи с украинским послом не поднимался вопрос об объявлении украинских дипломатов персонами нон грата.
Ранее в МИД Белоруссии вызвали посла Украины Игоря Кизима после падения украинской ракеты на территории республики. Дипломату заявили решительный протест в связи с произошедшим инцидентом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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