Белоруссия потребовала от Украины расследовать инцидент с ракетой

Собеседник агентства отметил, что белорусский МИД требует привлечь к ответственности виновных в происшествии.

Кроме того, Минск призвал Киев принять «исчерпывающие меры», чтобы подобные происшествия не повторились в будущем. По словам пресс-секретаря белорусского ведомства, в ходе встречи с украинским послом не поднимался вопрос об объявлении украинских дипломатов персонами нон грата.

Ранее в МИД Белоруссии вызвали посла Украины Игоря Кизима после падения украинской ракеты на территории республики. Дипломату заявили решительный протест в связи с произошедшим инцидентом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

