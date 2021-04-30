Белоруссия попросила у США помощи в расследовании дела о госперевороте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его семью.

Ранее по делу были задержаны Юрий Зенкович, имеющий гражданство Белоруссии и США, а также белорус Александр Федута. В ФСБ России сообщили, что заговорщики в Белоруссии планировали осуществить госпереворот.

Александр Лукашенко заявил, что операция по захвату его загородной резиденции стоила 10 млн долларов, а снайперу, который должен был устранить белорусского президента на параде 9 мая, выделили 1 млн долларов.

