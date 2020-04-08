Белоруссия попросила ЕС о финансовой помощи в борьбе с коронавирусом

По его словам, в ЕС изучают возможности поддержки Белоруссии, в частности, обсуждается сумма около 60 млн евро.

По данным белорусского Минздрава на 8 апреля, в стране зафиксировано 1066 случаев заражения инфекцией, из которых 13 закончились летальным исходом. Режим карантина на территории государства не устанавливался, уточняет агентство.

Добавим, в Белоруссию прибыла миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и её работа в стране продлится с 8 по 11 апреля. Прибывшие специалисты оценивают принимаемые в республике меры и проведут анализ оказываемой медицинской помощи.





