Белоруссия попросила ЕС о финансовой помощи в борьбе с коронавирусом

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Белоруссия обратилась к ЕС с просьбой о финансовой помощи стране для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

Шушкевич опасается, что коронавирус в Белоруссии поведёт себя по-итальянски

По его словам, в ЕС изучают возможности поддержки Белоруссии, в частности, обсуждается сумма около 60 млн евро.

По данным белорусского Минздрава на 8 апреля, в стране зафиксировано 1066 случаев заражения инфекцией, из которых 13 закончились летальным исходом. Режим карантина на территории государства не устанавливался, уточняет агентство.

Добавим, в Белоруссию прибыла миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и её работа в стране продлится с 8 по 11 апреля. Прибывшие специалисты оценивают принимаемые в республике меры и проведут анализ оказываемой медицинской помощи.


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Фото: belta.by
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