Белоруссия на фоне СВО модернизировала советские артсистемы
Белоруссия на фоне специальной военной операции России на Украине провела модернизацию советских артиллерийских систем, сообщает БЕЛТА.
«Опыт спецоперации подтверждает, что артиллерийские системы 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт», БМ-21 «Град» при условии их модернизации показывают очень хорошие результаты», - сказал начальник управления ракетных войск и артиллерии Генштаба ВС страны полковник Руслан Чехов.
Он отметил, что артсистемы модернизируются с участием российской стороны.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не двигались на Киев. Белорусский политолог Алексей Дзермант отметил в беседе с НСН, что Украина пошла на этот шаг, чтобы перебросить военных с границы на фронт, но Минск раскусил уловку Киева.
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