«Опыт спецоперации подтверждает, что артиллерийские системы 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт», БМ-21 «Град» при условии их модернизации показывают очень хорошие результаты», - сказал начальник управления ракетных войск и артиллерии Генштаба ВС страны полковник Руслан Чехов.

Он отметил, что артсистемы модернизируются с участием российской стороны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не двигались на Киев. Белорусский политолог Алексей Дзермант отметил в беседе с НСН, что Украина пошла на этот шаг, чтобы перебросить военных с границы на фронт, но Минск раскусил уловку Киева.

