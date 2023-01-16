Россия и Белоруссия начали совместные летно-тактические учения

Отмечается, что от РФ в маневрах участвует воинское формирование воздушно-космических сил. Учение нацелено на повышение оперативной совместимости при совместном выполнении задач, пишет «Свободная пресса».

«В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе: ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы; авиационная поддержка группировок войск; высадка тактического воздушного десанта; доставка грузов и эвакуация раненых», — подчеркнули в Минобороны Белоруссии.

В обеспечении проведения летно-тактического учения задействуют все аэродромы и полигоны белорусских ВВС и войск ПВО, отмечает телеканал «360».

