Россия и Белоруссия начали совместные летно-тактические учения

Авиационные подразделения Вооруженных сил Белоруссии и России, входящие в состав авиационного компонента региональной группировки войск, начали совместное летно-тактическое учение. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.

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Отмечается, что от РФ в маневрах участвует воинское формирование воздушно-космических сил. Учение нацелено на повышение оперативной совместимости при совместном выполнении задач, пишет «Свободная пресса».

«В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе: ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы; авиационная поддержка группировок войск; высадка тактического воздушного десанта; доставка грузов и эвакуация раненых», — подчеркнули в Минобороны Белоруссии.

В обеспечении проведения летно-тактического учения задействуют все аэродромы и полигоны белорусских ВВС и войск ПВО, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УченияАвиацияБелоруссияРоссия
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