Россия и Белоруссия начали совместные летно-тактические учения
Авиационные подразделения Вооруженных сил Белоруссии и России, входящие в состав авиационного компонента региональной группировки войск, начали совместное летно-тактическое учение. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.
Отмечается, что от РФ в маневрах участвует воинское формирование воздушно-космических сил. Учение нацелено на повышение оперативной совместимости при совместном выполнении задач, пишет «Свободная пресса».
«В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе: ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы; авиационная поддержка группировок войск; высадка тактического воздушного десанта; доставка грузов и эвакуация раненых», — подчеркнули в Минобороны Белоруссии.
В обеспечении проведения летно-тактического учения задействуют все аэродромы и полигоны белорусских ВВС и войск ПВО, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 789 / сут.
Умерли
394 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 208 / сут.
- Генерал Милли: США будут готовить украинских военных для крупного наступления
- Россия и Белоруссия начали совместные летно-тактические учения
- Украинский военнопленный заявил о гибели роты сослуживцев в Артемовске
- В бундестаге предложили выкупить у Катара танки Gepard и передать их Украине
- Российское посольство подтвердило гибель четырех россиян в авиакатастрофе в Непале
- Самолет Airbus 319 вернулся в аэропорт Иркутска из-за сигнала о неисправности
- СМИ: Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожье
- В Германии заявили, что Украина никогда не получит истребители Tornado
- Украинский пленный рассказал об американских наемниках в Соледаре
- МИД: Страны ЕС выдвигают невыполнимые визовые требования к российским туристам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru