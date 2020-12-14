Белоруссия может начать производство собственной вакцины от COVID-19
Производство собственной вакцины от коронавируса намерена запустить Белоруссия. Это станет возможным, если разработки ученых дадут результат. Об этом во время встречи с коллективом 4-й городской клинической больницы Минска заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТа.
«Если наработки наших учёных окажутся серьёзными, будем заниматься производством собственной вакцины», - цитирует Лукашенко RT.
А ранее сообщалось, что первая партия российской вакцины от COVID-19 появится в Белоруссии уже в декабре. Её производство в республике может быть запущено уже в начале 2021 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.
Дипломат подчеркнул, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) провел значительную работу, чтобы достичь такого результата. Мезенцев назвал взаимодействие с белорусскими партнерами в этой сфере "оптимистичным и перспективным". Он также напомнил, что Владимир Путин ранее заявлял о том, что из всех иностранных партнеров Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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