Белоруссия может начать производство собственной вакцины от COVID-19

Производство собственной вакцины от коронавируса намерена запустить Белоруссия. Это станет возможным, если разработки ученых дадут результат. Об этом во время встречи с коллективом 4-й городской клинической больницы Минска заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТа.

«Если наработки наших учёных окажутся серьёзными, будем заниматься производством собственной вакцины», - цитирует Лукашенко RT.

В Белоруссии заявили об эффективности российской вакцины около 95%

А ранее сообщалось, что первая партия российской вакцины от COVID-19 появится в Белоруссии уже в декабре. Её производство в республике может быть запущено уже в начале 2021 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

Дипломат подчеркнул, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) провел значительную работу, чтобы достичь такого результата. Мезенцев назвал взаимодействие с белорусскими партнерами в этой сфере "оптимистичным и перспективным". Он также напомнил, что Владимир Путин ранее заявлял о том, что из всех иностранных партнеров Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаБелоруссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры