Белоруссия может начать производство собственной вакцины от COVID-19

А ранее сообщалось, что первая партия российской вакцины от COVID-19 появится в Белоруссии уже в декабре. Её производство в республике может быть запущено уже в начале 2021 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

Дипломат подчеркнул, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) провел значительную работу, чтобы достичь такого результата. Мезенцев назвал взаимодействие с белорусскими партнерами в этой сфере "оптимистичным и перспективным". Он также напомнил, что Владимир Путин ранее заявлял о том, что из всех иностранных партнеров Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину для борьбы с коронавирусной инфекцией.