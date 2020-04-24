Бельгия начнет снятие карантина с 11 мая
В Бельгии первый этап снятия карантина, введенного из-за коронавируса, начнется 11 мая. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, такая информация появилась в бельгийских СМИ, которые ссылаются на источники в правительстве. Отмечается, что первый этап предполагает открытие непродовольственных магазинов.
Как ожидается, выход из карантина будет состоят из нескольких этапов, из которых на заключительном планируется открыть границы страны. Длительность каждого из этапов будет длиться несколько недель в целях сохранения контроля за распространением COVID-19.
Напомним, Бельгия находится на карантине с 14 марта. Он продлевался несколько раз, в настоящее время его срок до 3 мая. В стране закрыты все общественные заведения, запрещено передвижение за пределы своего района.
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