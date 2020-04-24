В Чехии разрешили гражданам выезжать за границу
В Чехии сняли запрет на свободное передвижение граждан из-за пандемии коронавируса, также разрешен выезд за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Чехии Адама Войтеха.
Отмечается, что свободно передвигаться граждане Чехии смогут с 24 апреля. По словам Войтеха, чехи смогут провести отпуска на курортах в других странах. Однако, по возвращении должны иметь справку с подтверждением отсутствия коронавируса или провести две недели на карантине.
Кроме того, Войтех заявил, что с 27 апреля в стране начнут работу в обычном режиме вузы, автошколы и магазины площадью до 2,5 тыс. кв. м. При этом запрет на сбор в общественных местах групп более 10 человек в стране сохранится.
Ранее людям разрешалось покидать дома только для посещения работы, аптеки, продуктовых магазинов.
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