«Белавиа» объявила о отмене рейсов в Париж и Лондон

В пресс-службе белорусского перевозчика добавили, что «огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить». Пассажирам вернут полную стоимость билетов без штрафов, также они смогут изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета, передает RT.

Ранее французская авиакомпания Air France объявила о приостановке полётов в воздушном пространстве над Белоруссией на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

Авиасообщение стран Европы с Белоруссией приостанавливается из-за ситуации с вынужденной посадкой в воскресенье в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Лайнер направлялся из Афин в Вильнюс. Этим рейсом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. На паспортном контроле в белорусском аэропорту оппозиционный журналист был задержан. Сообщение о бомбе не подтвердилось.

