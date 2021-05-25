«Белавиа» объявила о отмене рейсов в Париж и Лондон
Белорусская авиакомпания «Белавиа» на фоне решений правительств Великобритании и Франции объявила об отмене рейсов в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября. Об этом сообщила пресс-служба национального перевозчика.
Ранее Великобритания и Франция сообщили о запрете выполнения рейсов «Белавиа» в/из Великобритании и Франции.
В пресс-службе белорусского перевозчика добавили, что «огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить». Пассажирам вернут полную стоимость билетов без штрафов, также они смогут изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета, передает RT.
Ранее французская авиакомпания Air France объявила о приостановке полётов в воздушном пространстве над Белоруссией на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair.
Авиасообщение стран Европы с Белоруссией приостанавливается из-за ситуации с вынужденной посадкой в воскресенье в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Лайнер направлялся из Афин в Вильнюс. Этим рейсом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. На паспортном контроле в белорусском аэропорту оппозиционный журналист был задержан. Сообщение о бомбе не подтвердилось.
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