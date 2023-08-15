BBC News: троих граждан Болгарии арестовали в Великобритании за шпионаж в пользу РФ
В Великобритании арестовали трех граждан Болгарии, которых подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает BBC News.
По информации издания, у задержанных 45-летнего Орлина Русева, 41-летнего Бизера Джамбазова и 31-летней Катрины Ивановой были фальшивые паспорта Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.
Уточняется, что злоумышленники находятся под стражей с февраля этого года.
Ранее сотрудники УФСБ по ДНР задержали шпиона и диверсанта СБУ, передававшего информацию о местах дислокации и передвижении армии России, напоминают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru