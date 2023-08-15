BBC News: троих граждан Болгарии арестовали в Великобритании за шпионаж в пользу РФ

В Великобритании арестовали трех граждан Болгарии, которых подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает BBC News.

В Польше двух россиян арестовали по обвинению в шпионаже

По информации издания, у задержанных 45-летнего Орлина Русева, 41-летнего Бизера Джамбазова и 31-летней Катрины Ивановой были фальшивые паспорта Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Уточняется, что злоумышленники находятся под стражей с февраля этого года.

Ранее сотрудники УФСБ по ДНР задержали шпиона и диверсанта СБУ, передававшего информацию о местах дислокации и передвижении армии России, напоминают «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ШпионажЗадержание

Горячие новости

Все новости

партнеры