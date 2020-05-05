Бавария начинает снимать ограничения, введенные из-за СOVID-19

В предстоящую среду, 6 мая, Бавария снимет ограничения на передвижения граждан, которые ранее были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление премьер-министра региона Маркуса Зедера. Помимо этого, с 6 мая можно будет собираться на улице по двое, при этом соблюдая социальную дистанцию, посещать близких родственников, а также находиться в школах, детских садах и на детских площадках.

Кроме того, с 11 мая власти Баварии разрешат открыть торговые точки площадью более 800 кв. м, а также косметические салоны, а с 30 числа возобновить работу смогут отели и гостиницы.

Выходить пока рано. Учёные о карантине после 12 мая

Ранее НСН писала, что с 4 мая Тунис начал поэтапный выход из режима самоизоляции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на национальный офис по туризму страны.

По данным агентства, снятие ограничений будет проводится в три этапа. Первый, в частности, пройдет с 4 по 24 мая. В его рамках планируется снять режим самоизоляции для малого бизнеса, а также в тех отраслях, для которых невозможна дистанционная работа. Второй этап планируется с 24 мая по 4 июня, третий - с 4 по 14 июня. При этом отмечается возможное продление каждого из этапов в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГерманиясамоизоляцияПандемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры