Бавария начинает снимать ограничения, введенные из-за СOVID-19

В предстоящую среду, 6 мая, Бавария снимет ограничения на передвижения граждан, которые ранее были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление премьер-министра региона Маркуса Зедера. Помимо этого, с 6 мая можно будет собираться на улице по двое, при этом соблюдая социальную дистанцию, посещать близких родственников, а также находиться в школах, детских садах и на детских площадках.

Кроме того, с 11 мая власти Баварии разрешат открыть торговые точки площадью более 800 кв. м, а также косметические салоны, а с 30 числа возобновить работу смогут отели и гостиницы.