Бавария начинает снимать ограничения, введенные из-за СOVID-19
В предстоящую среду, 6 мая, Бавария снимет ограничения на передвижения граждан, которые ранее были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление премьер-министра региона Маркуса Зедера. Помимо этого, с 6 мая можно будет собираться на улице по двое, при этом соблюдая социальную дистанцию, посещать близких родственников, а также находиться в школах, детских садах и на детских площадках.
Кроме того, с 11 мая власти Баварии разрешат открыть торговые точки площадью более 800 кв. м, а также косметические салоны, а с 30 числа возобновить работу смогут отели и гостиницы.
Ранее НСН писала, что с 4 мая Тунис начал поэтапный выход из режима самоизоляции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на национальный офис по туризму страны.
По данным агентства, снятие ограничений будет проводится в три этапа. Первый, в частности, пройдет с 4 по 24 мая. В его рамках планируется снять режим самоизоляции для малого бизнеса, а также в тех отраслях, для которых невозможна дистанционная работа. Второй этап планируется с 24 мая по 4 июня, третий - с 4 по 14 июня. При этом отмечается возможное продление каждого из этапов в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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