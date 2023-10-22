Бауэр побоялся конфликта в Арктике из-за дружбы РФ с Китаем

По мнению Бауэра, существует риске конфликта в Арктике на фоне укрепления взаимоотношений России и Китая.

«Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда в военном отношении», — считает Бауэр.

Он полагает, что дружба Китая и России может пошатнуть глобальную стабильность.

Президент России Владимир Путин назвал Северный морской путь одним из стратегических приоритетов. Его слова приводит РИА Новости.

