Бауэр побоялся конфликта в Арктике из-за дружбы РФ с Китаем

Глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр высказал обеспокоенность США передвижением судов КНР по Северному морскому пути России. Об этом военачальник заявил в интервью агентству Bloomberg.

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По мнению Бауэра, существует риске конфликта в Арктике на фоне укрепления взаимоотношений России и Китая.

«Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда в военном отношении», — считает Бауэр.

Он полагает, что дружба Китая и России может пошатнуть глобальную стабильность.

Президент России Владимир Путин назвал Северный морской путь одним из стратегических приоритетов. Его слова приводит РИА Новости.

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