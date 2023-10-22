Бауэр побоялся конфликта в Арктике из-за дружбы РФ с Китаем
Глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр высказал обеспокоенность США передвижением судов КНР по Северному морскому пути России. Об этом военачальник заявил в интервью агентству Bloomberg.
По мнению Бауэра, существует риске конфликта в Арктике на фоне укрепления взаимоотношений России и Китая.
«Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда в военном отношении», — считает Бауэр.
Он полагает, что дружба Китая и России может пошатнуть глобальную стабильность.
Президент России Владимир Путин назвал Северный морской путь одним из стратегических приоритетов. Его слова приводит РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru