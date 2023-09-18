Минобороны: На северо-востоке России начались учения по защите Севморпути

На северо-востоке России начались учения по защите Северного морского пути под руководством главкома Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

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Отмечается, что в учениях принимают участие порядка 10 тысяч военных и свыше 50 единиц боевой техники. Минобороны указало, что все эпизоды учений носят оборонительный характер.

В министерстве подчеркнули, что первым эпизодом учений стали боевые упражнения по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря.

Ранее, 4 сентября, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году учения «Запад» проводиться не будут. Планировалось, что в этом году на учениях будет отработана подготовка к угрозам в связи с расширением НАТО на Восток, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Минобороны РФУчения

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