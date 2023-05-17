Путин назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов
17 мая 202315:19
Президент России Владимир Путин назвал Северный морской путь одним из стратегических приоритетов. Его слова приводит РИА Новости.
Российский лидер отметил, что здесь нельзя экономить и сокращать, исходя из текущей конъюнктуры.
«Хотя и текущая конъюнктура дает нам основания рассчитывать на то, что все наши проекты такого характера будут реализовываться», - добавил Путин.
Ранее Россия и Китай договорились о создании совместного рабочего органа по проекту Северный морской путь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru