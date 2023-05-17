Путин назвал Севморпуть одним из стратегических приоритетов

Президент России Владимир Путин назвал Северный морской путь одним из стратегических приоритетов. Его слова приводит РИА Новости.

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Российский лидер отметил, что здесь нельзя экономить и сокращать, исходя из текущей конъюнктуры.

«Хотя и текущая конъюнктура дает нам основания рассчитывать на то, что все наши проекты такого характера будут реализовываться», - добавил Путин.

Ранее Россия и Китай договорились о создании совместного рабочего органа по проекту Северный морской путь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:Северный морской путьВладимир Путин

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