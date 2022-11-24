Батальон из украинских военнопленных сформирован в Донбассе
Батальон из 50 украинских военнопленных, добровольно перешедших на сторону России, появился в ДНР. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.
По словам собеседника агентства, батальон уже целиком сформирован. Он добавил, что военнопленные уже готовы к отправке на передовую.
Содержащиеся в колонии в Еленовке украинские военнопленные еще 24 сентября через председателя парламента ДНР Владимира Бидевку обратились с устной просьбой об их вхождении в состав казачьего батальона имени Богдана Хмельницкого.
Ранее украинский военнопленный Олег Попов заявил, что около половины всех мобилизованных на Украине попадает в отказники. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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