Батальон из украинских военнопленных сформирован в Донбассе

По словам собеседника агентства, батальон уже целиком сформирован. Он добавил, что военнопленные уже готовы к отправке на передовую.

Содержащиеся в колонии в Еленовке украинские военнопленные еще 24 сентября через председателя парламента ДНР Владимира Бидевку обратились с устной просьбой об их вхождении в состав казачьего батальона имени Богдана Хмельницкого.

Ранее украинский военнопленный Олег Попов заявил, что около половины всех мобилизованных на Украине попадает в отказники. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

