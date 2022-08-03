В Пентагоне опровергли слова Шойгу об уничтожении HIMARS на Украине

Ранее глава российского Минобороны сообщил, что российские военные уничтожили шесть пусковых установок и более 200 ракет для американских РСЗО, напоминает RT. Кроме того, Шойгу рассказал об уничтожении другого западного оружия, в частности, 5 противокорабельных комплексов Harpoon и 33 гаубиц M777, пишет «Свободная пресса».

«Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова являются явной ложью», — заявил временно исполняющий обязанности представителя Пентагона Тодд Бризил.

Бризил отметил, что украинские войска «эффективно и с поразительной точностью» используют потенциал HIMARS, однако не предоставил доказательств тому, что РСЗО еще используются Киевом.

