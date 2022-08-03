В Пентагоне опровергли слова Шойгу об уничтожении HIMARS на Украине

Пентагон опроверг заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об уничтожении поставленных Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом пишет Reuters.

Шойгу: Российские войска уничтожили шесть пусковых установок HIMARS

Ранее глава российского Минобороны сообщил, что российские военные уничтожили шесть пусковых установок и более 200 ракет для американских РСЗО, напоминает RT. Кроме того, Шойгу рассказал об уничтожении другого западного оружия, в частности, 5 противокорабельных комплексов Harpoon и 33 гаубиц M777, пишет «Свободная пресса».

«Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова являются явной ложью», — заявил временно исполняющий обязанности представителя Пентагона Тодд Бризил.

Бризил отметил, что украинские войска «эффективно и с поразительной точностью» используют потенциал HIMARS, однако не предоставил доказательств тому, что РСЗО еще используются Киевом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСергей ШойгуПентагон
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