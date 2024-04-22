Башар Асад: Спецоперация на Украине исправит ход истории

Специальная военная операция, которую Россия проводит на Украине, призвана исправить ход истории, сообщил «Первому каналу» президент Сирии Башар Асад.

Башар Асад заявил, что Сирия поддерживает СВО

По его словам, спецоперация закончится победой Москвы. Как считает глава государства, нет разницы, в какой части света военные РФ борются с мировым терроризмом – в Сирии или Украине. Асад отметил, что Россия «сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран». СВО обязательно закончится победой Москвы, подчеркнул президент.

Ранее Асад заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский был более успешен в качестве комедианта, чем в роли президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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