Бары и рестораны во Франции закроют для непривитых граждан
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в стране расширяется применение санитарного пропуска, сообщает ТАСС.
По словам французского лидера, с 21 июля на мероприятия с участием более 50 человек будут пропускать только граждан, сделавших прививку от коронавируса или имеющих отрицательный тест.
Кроме того, с августа санитарный пропуск потребуется для посещения ресторанов и баров, также этот документ станет обязательными для пассажиров поездов и самолётов, которые следуют по дальним маршрутам.
Ранее Макрон объявил о вводе во Франции обязательной вакцинации для медперсонала.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 140 / сут.
Умерли
144 тыс.+710 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+16 429 / сут.
- Бары и рестораны во Франции закроют для непривитых граждан
- Частный детсад в Москве закрыли из-за нарушения мер по COVID-19
- Макрон ввёл во Франции обязательную вакцинацию медперсонала
- Зеленский заявил о желании привлечь США к мирному урегулированию в Донбассе
- Зеленский призвал «давить на Россию» для организации встречи «нормандской четверки»
- Меркель объявила о планах Германии по транзиту газа
- Российские дипломаты встретились с задержанными россиянами Сапегой и Дудниковым
- Совет ЕС пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за мигрантов
- Главу Кисловодска прооперировали после падения с электросамоката
- Зеленский хочет уломать Меркель остановить «Северный поток - 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru