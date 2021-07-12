Бары и рестораны во Франции закроют для непривитых граждан

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в стране расширяется применение санитарного пропуска, сообщает ТАСС.

По словам французского лидера, с 21 июля на мероприятия с участием более 50 человек будут пропускать только граждан, сделавших прививку от коронавируса или имеющих отрицательный тест.

Кроме того, с августа санитарный пропуск потребуется для посещения ресторанов и баров, также этот документ станет обязательными для пассажиров поездов и самолётов, которые следуют по дальним маршрутам.

Ранее Макрон объявил о вводе во Франции обязательной вакцинации для медперсонала.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВакцинацияЭммануэль МакронКоронавирусФранция
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