Барак Обама стал лауреатом премии «Эмми»
Бывший американский лидер Барак Обама стал обладателем премии Emmy, сообщает «РЕН ТВ».
Речь идет о номинации «Выдающийся рассказчик – 2022» за участие в создании документального сериала «Лучшие национальные парки мира». Бывшему президенту вручили награду за закадровое озвучивание первого эпизода сериала под названием «Мир чудес». Сериал состоит из пяти эпизодов и рассказывает о национальных парках Земли и их дикой природе.
Напомним, экс-президент США Барак Обама оказался популярнее действующего лидера страны Джо Байдена на мероприятии, состоявшемся в Белом доме.
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