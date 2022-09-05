Барак Обама стал лауреатом премии «Эмми»

Бывший американский лидер Барак Обама стал обладателем премии Emmy, сообщает «РЕН ТВ».

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Речь идет о номинации «Выдающийся рассказчик – 2022» за участие в создании документального сериала «Лучшие национальные парки мира». Бывшему президенту вручили награду за закадровое озвучивание первого эпизода сериала под названием «Мир чудес». Сериал состоит из пяти эпизодов и рассказывает о национальных парках Земли и их дикой природе.

Напомним, экс-президент США Барак Обама оказался популярнее действующего лидера страны Джо Байдена на мероприятии, состоявшемся в Белом доме.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:ПремияСШАБарак Обама
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