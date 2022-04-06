Байден остался в одиночестве из-за приехавшего в Белый дом Обамы
Экс-президент США Барак Обама оказался популярнее действующего лидера страны Джо Байдена на мероприятии, состоявшемся в Белом доме, сообщает РИА Новости.
Бывшего американского президента окружили люди, с которыми Обама что-то обсуждал, в то время как действующий лидер стоял в одиночестве и разводил руками.
Обама принимал участие в мероприятии, посвященном снижению расходов граждан США на медицину, как автор закона о реформе здравоохранения.
Подписав новую инициативу, Байден хотел сойти со сцены, чтобы пообщаться с присутствующими, однако на краю сцены его никто не ждал, и тогда глава государства развел руками.
При этом сзади него стоял Обама, которого окржили представители политического истеблишмента, среди которых была вице-президент Камала Харрис.
Напомним, за все время правления президента США Джо Байдена рейтинг одобрения его работы упал до рекордно низкого уровня. Так, показатели снизились до 40%.
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