Байден остался в одиночестве из-за приехавшего в Белый дом Обамы

Бывшего американского президента окружили люди, с которыми Обама что-то обсуждал, в то время как действующий лидер стоял в одиночестве и разводил руками.

Обама принимал участие в мероприятии, посвященном снижению расходов граждан США на медицину, как автор закона о реформе здравоохранения.

Подписав новую инициативу, Байден хотел сойти со сцены, чтобы пообщаться с присутствующими, однако на краю сцены его никто не ждал, и тогда глава государства развел руками.

При этом сзади него стоял Обама, которого окржили представители политического истеблишмента, среди которых была вице-президент Камала Харрис.

Напомним, за все время правления президента США Джо Байдена рейтинг одобрения его работы упал до рекордно низкого уровня. Так, показатели снизились до 40%.

