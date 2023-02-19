Барабанщик Arctic Monkeys купил знаменитый паб
Барабанщик британской группы Arctic Monkeys Мэтт Хелдерс вместе с восьмью коллегами решил заняться управлением пабом Fagan's в городе Шеффилд. Музыканты сменили на посту управляющих супружескую пару, которая работала в заведении 37 лет, сообщает The Star.
Новые собственники решили только ввести в оплату банковской картой, прежнюю атмосферу паба и порядок работы сохранили без изменений.
«Все музыканты хотят остаться, поэтому у нас по-прежнему будет пять музыкальных вечеров в неделю и викторина. И Робби Уильямсу все еще запрещен вход после прошлого раза», — уточнили владельцы.
Бывшие собственники заведения, супруги Том и Барбара, собираясь на пенсию, обратились к горожанам с просьбой дать шанс пабу Fagan's, который с 1885 года являлся сердцем музыкального сообщества города.
Ранее ресторатор Антон Пинский рассказал Forbes о новых владельцах сети кофеен Starbucks. Помимо Пинского ими станут рэпер Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова, отмечает издание.
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