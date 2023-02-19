Барабанщик Arctic Monkeys купил знаменитый паб

Новые собственники решили только ввести в оплату банковской картой, прежнюю атмосферу паба и порядок работы сохранили без изменений.

«Все музыканты хотят остаться, поэтому у нас по-прежнему будет пять музыкальных вечеров в неделю и викторина. И Робби Уильямсу все еще запрещен вход после прошлого раза», — уточнили владельцы.

Бывшие собственники заведения, супруги Том и Барбара, собираясь на пенсию, обратились к горожанам с просьбой дать шанс пабу Fagan's, который с 1885 года являлся сердцем музыкального сообщества города.

Ранее ресторатор Антон Пинский рассказал Forbes о новых владельцах сети кофеен Starbucks. Помимо Пинского ими станут рэпер Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова, отмечает издание.

