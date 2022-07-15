СМИ: Тимати стал совладельцем Starbucks
Ресторатор Антон Пинский рассказал Forbes о новых владельцах сети кофеен Starbucks.
Помимо Пинского ими станут рэпер Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова, отмечает издание.
При этом ресторатор не стал раскрывать условия сделки, уточнив, что сделал соответствующее предложение еще в марте.
В марте Starbucks приостановила деятельность в России на фоне спецоперации на Украине, в конце мая американская сеть кофеен объявила об окончательном уходе с российского рынка. У Starbucks было 130 заведений в РФ.
В июле СМИ писали, что купить бизнес Starbucks в России может основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.
В конце марта Тимати сообщил, что подал заявку на получение гранта от правительства Москвы на открытие новой сети крафтового фастфуда и планирует открыть пять точек за год.
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