СМИ: Тимати стал совладельцем Starbucks

При этом ресторатор не стал раскрывать условия сделки, уточнив, что сделал соответствующее предложение еще в марте.

В марте Starbucks приостановила деятельность в России на фоне спецоперации на Украине, в конце мая американская сеть кофеен объявила об окончательном уходе с российского рынка. У Starbucks было 130 заведений в РФ.

В июле СМИ писали, что купить бизнес Starbucks в России может основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.

В конце марта Тимати сообщил, что подал заявку на получение гранта от правительства Москвы на открытие новой сети крафтового фастфуда и планирует открыть пять точек за год.



