СМИ: Английские пабы на грани разорения из-за омикрон-штамма

Владельцы знаменитых британских пабов понесли огромные убытки в предновогоднюю неделю. Правительство Бориса Джонсона ввело новые ограничения, связанные с широким распространением в королевстве «омикрон»-штамма коронавируса, сообщает Independent со ссылкой на данные британской торговой ассоциации в сфере гостеприимства.

В Лондоне ввели режим ЧП из-за роста зараженных «омикроном»

По мнению аналитиков, многие из заведений, расположенных, как правило, в центре городов, уже не переживут эту зиму. Каждый паб потерял в Великобритании в среднем около 10,5 тысяч фунтов за неделю рождественских праздников.

Последние несколько дней в королевстве суточный прирост COVID-19 превышает 100 тысяч новых случаев. Только, за предыдущие сутки выявили 183 037 инфицированных.

Ранее сообщалось, что в Великобритании число заражений «омикрон»-штаммом превысило 200 тысяч.

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ТЕГИ:Борис ДжонсонКоронавирусОмикрон-штаммВеликобритания
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