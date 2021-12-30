СМИ: Английские пабы на грани разорения из-за омикрон-штамма
Владельцы знаменитых британских пабов понесли огромные убытки в предновогоднюю неделю. Правительство Бориса Джонсона ввело новые ограничения, связанные с широким распространением в королевстве «омикрон»-штамма коронавируса, сообщает Independent со ссылкой на данные британской торговой ассоциации в сфере гостеприимства.
По мнению аналитиков, многие из заведений, расположенных, как правило, в центре городов, уже не переживут эту зиму. Каждый паб потерял в Великобритании в среднем около 10,5 тысяч фунтов за неделю рождественских праздников.
Последние несколько дней в королевстве суточный прирост COVID-19 превышает 100 тысяч новых случаев. Только, за предыдущие сутки выявили 183 037 инфицированных.
Ранее сообщалось, что в Великобритании число заражений «омикрон»-штаммом превысило 200 тысяч.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
- В «Зените» опровергли слухи о нежелании Дзюбы продлевать контракт с клубом
- Мэр Томска получил два года колонии
- Мэр Новосибирска потребовал украшать новогодние елки звездами
- Неизвестный пытался ограбить отделение Сбербанка в Екатеринбурге
- Черногория закроет границы для въезда непривитых туристов
- Путин подписал закон о единой госсистеме биометрических данных
- В Китае запретили футболистам татуировки
- ДДТ отдала один миллион рублей на благотворительность
- Матвиенко: Россия укрепила обороноспособность и способна себя защитить
- Умерла народная артистка России Лидия Захаренко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru