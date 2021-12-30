СМИ: Английские пабы на грани разорения из-за омикрон-штамма

По мнению аналитиков, многие из заведений, расположенных, как правило, в центре городов, уже не переживут эту зиму. Каждый паб потерял в Великобритании в среднем около 10,5 тысяч фунтов за неделю рождественских праздников.

Последние несколько дней в королевстве суточный прирост COVID-19 превышает 100 тысяч новых случаев. Только, за предыдущие сутки выявили 183 037 инфицированных.

Ранее сообщалось, что в Великобритании число заражений «омикрон»-штаммом превысило 200 тысяч.

