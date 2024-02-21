Банкноты с изображением Карла III появятся в Великобритании летом 2024 года

В сообщении регулятора говорится, что кроме портрета нового монарха дизайн купюр номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов не претерпит изменений. При этом банкноты с изображением королевы Елизаветы II из оборота выводиться не будут.

«Новые банкноты будут печатать только для замены изношенных и для удовлетворения общего увеличения спроса... Такой подход... направлен на минимизацию экологических и финансовых последствий», - заявили в Банке Англии.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года. После её смерти королём стал её сын принц Чарльз, который правит под именем Карл III, сообщает RT.

