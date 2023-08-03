Банк Англии повысил ставку до 5,25% годовых

Начиная с декабря 2021 года это уже 14-е подряд повышение. Уточняется, что решение повысить ставку было принято большинством голосов: шесть против трёх. При этом двое из голосовавших предлагали повысить ставку сразу до 5,5%, а один - сохранить её на уровне 5%.

«Комитет продолжает внимательно следить за влиянием повышения банковской ставки... Следующее заседание намечено на 21 сентября», - отмечается в заявлении.

Ранее о повышении ключевой ставки до 4,25% годовых объявил Европейский центральный банк, сообщает RT.

