Банк Англии повысил ставку до 5,25% годовых
Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии объявил об очередном повышении ставки. В сообщении регулятора говорится, что она выросла на 25 базисных пунктов - до 5,25% годовых.
Начиная с декабря 2021 года это уже 14-е подряд повышение. Уточняется, что решение повысить ставку было принято большинством голосов: шесть против трёх. При этом двое из голосовавших предлагали повысить ставку сразу до 5,5%, а один - сохранить её на уровне 5%.
«Комитет продолжает внимательно следить за влиянием повышения банковской ставки... Следующее заседание намечено на 21 сентября», - отмечается в заявлении.
Ранее о повышении ключевой ставки до 4,25% годовых объявил Европейский центральный банк, сообщает RT.
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